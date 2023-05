Zemřela Petruška Šustrová

Ve věku 75 let zemřela v noci na dnešek disidentka, publicistka a překladatelka Petruška Šustrová. Uvedl to dnes server Lidovky.cz. Právě pro Lidové noviny Šustrová po mnoho let psala sloupky. Informaci o úmrtí Šustrové následně potvrdil Českému rozhlasu Radiožurnálu předseda Syndikátu novinářů Adam Černý.

Foto: Profimedia.cz Petruška Šustrová

Článek Už v mládí se Šustrová střetla s komunistickým režimem a skončila ve vězení. Později se stala signatářkou a jednou z mluvčích Charty 77. Po konci totality krátce působila na ministerstvu vnitra, poté byla novinářkou a rovněž členkou rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Proti totalitě se Šustrová postavila již během studia na Univerzitě Karlově. V roce 1968 založila s přáteli Hnutí revoluční mládeže, které spojoval odpor proti tehdejší situaci v Československu. Kvůli činnosti v hnutí pak strávila dva roky za mřížemi a kvůli perzekucím režimu byla dlouho bez práce. Těžký osud ji ale nezlomil a později se stala uznávanou novinářkou a překladatelkou.