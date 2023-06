Zemanová: Soudce nemá exhibovat

Co přinesete Ústavnímu soudu?

V tomto směru se budu chovat stejně jako posledních dvacet let. Soudce nemá být exhibicionista, ale pokud je zájem společnosti, aby své rozhodnutí srozumitelně vysvětlil, tak jsem příznivcem, aby tak učinil.

Jak nahlížíte na to, že budete jediná ústavní soudkyně?

Vnímám negativně, že je na nejvyšších soudech a Ústavním soudu málo žen. Na druhou stranu absolutně nejsem příznivcem kvót. Byla bych velice nerada, aby se prezentovalo, že jsem funkci získala jen proto, že jsem žena. To by mě uráželo.

Působíte jako krajská soudkyně. Co bude s vašimi případy?

Ve chvíli, kdy jsem přijala nominaci, s vedením soudu jsme řešili, co by se stalo, kdyby nominace byla úspěšná. Přijali jsme opatření, aby byla moje funkce místopředsedkyně zajištěna a aby byl jmenován můj nástupce. Pracovala jsem tak, aby po mně zbylo co nejméně věcí.