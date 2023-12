Výdaje Prahy dosáhnou v příštím roce 110 miliard

Vadil jí i počet zaměstnanců magistrátu, jichž loni bylo 2250. „Nyní se předpokládá počet zaměstnanců 2326 čili plus 76,“ uvedl Vyhnánek s tím, že jen počet poradců politiků nyní vzrostl o 17. Vzrostly také výdaje na dopravní podnik, přesáhnou 20 miliard korun. Podle Kováříka by bylo namístě navýšit podíl cestujících na financování podniku. Nízká podpora se týká bydlení. „Jsme stále v situaci, kdy stavíme nula nula nic,“ upozornil radní.

Praha také vyčlení 280 milionů korun na přípravu projektu Vltavské filharmonie, což Kovářík označil za problematické, protože by rád, aby „projekt evropského významu neplatilo samo město“. Diskutovalo se také 50 milionů na přípravu nového pavilonu Arktida pro lední medvědy v zoo, který by měl stát více než miliardu korun. Podle Jana Čižinského (Praha sobě) by se peníze měly raději investovat do nákupu nemovitostí pro školy.