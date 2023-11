Česko zasáhnou vydatné deště, varovali meteorologové

Výstraha na vydatný déšť platí od pátečního rána do sobotních 3 hodin v noci pro regiony Dobruška a Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, Králíky a Žamberk v Pardubickém kraji, Jesenicko a Šumpersko v Olomouckém kraji a okolí Bruntálu, Krnova a Rýmařova v Moravskoslezském kraji.

Povodňová bdělost, která se týká ještě území kolem Lanškrouna, Moravské Třebové, Mohelnice a Zábřehu, platí do sobotních 10 hodin ráno.

Teploty by v pátek na celém území měly vystoupit jen na 6 až 10 °C. V sobotu by mělo být jasněji, v neděli se na některých místech Česka vrátí déšť. O víkendu by se teploty měly pohybovat kolem 10 °C.