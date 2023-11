Vedení Českých Budějovic chce přesunout bezdomovce z centra města

Podotkla, že nové služby na Okružní by byly i tak v docházkové vzdálenosti do centra města.

„Služby pro tyto klienty by rozhodně neměly být jen o rozdávání polévky a vyspání v teple. Samozřejmostí by mělo být intenzivní zapojení těchto lidí do pracovních aktivit, například do úklidu města. Běžnému pracujícímu občanovi přeci také nedá nikdo nic zdarma,“ podotkla Kozlová s tím, že na koncept bude město žádat o dotaci.