V Praze budou po 50 letech jezdit trolejbusy, linka povede přes Letňany a Čakovice

Infrastrukturu pro trolejbusovou linku začal pražský dopravní podnik budovat letos v lednu. Plánovaná trasa začne už na Palmovce a povede přes Prosek a právě Letňany do Čakovic. Výstavba v úseku mezi Palmovkou a Prosekem by měla trvat ještě necelý měsíc. Celkové předpokládané náklady by měly podle DPP dosáhnout 284 milionů korun.