V Moravičanech preventivě zahradili otvory v protipovodňových hrázích

„Máme své zkušenosti se záplavami. Nemůžeme si dovolit nic podcenit. Žádná přímá hrozba tu ale v této chvíli není,“ zdůraznila starostka Moravičan Jaromíra Saňáková, kterou Novinky zastihly v pondělí před polednem u řeky Moravy, kde kontrolovala hladinu.

Foto: Petr Marek, Novinky Starostka Moravičan Jaromíra Saňáková kontroluje stav hladiny řeky Moravy.

Hasiči podle ní postavili mobilní hráze ve dvou otvorech v betonové protipovodňové zdi u odtokového kanálu z říčky Třebůvky. „Hráze nejsou spojené proto, aby se tam dostala zemědělská technika. Teď to hasiči zahradili, aby voda nevyplavila zezadu domy a nezatopila zemědělské pozemky. Je to ale výhradně preventivní opatření. Třebůvka klesá. Stoupá ale Morava a ta nám vodu zastaví a částečně se bude vracet do vesnice. V požární jednotce máme několik nových mladých kluků a pro ty je dobře, procvičí-li si a vyzkouší všechno, když se nic neděje,“ vysvětlila.

Foto: HZS Olomouckého kraje, Novinky Hasiči preventivně zahradili otvory v hrázích.

Zároveň konstatovala, že hráze v Moravičanech fungují dobře. „Zkrátka monitorujeme, sledujeme. Zatím je klid,“ podotkla.

Hladina Moravy byla v té chvíli těsně pod hranicí tří metrů, na kterých začíná třetí povodňový stupeň. „Odborníci tvrdí, že do tří a půl metru se tady nic neděje. V Moravičanech je to běžný stav na jaře. Bývá to tady až po hráze zaplavené, což je pro nás naprosto normální. Rozdíl je jen ten, že jsou Vánoce, ne jaro. Jde ovšem o to, aby se na případnou velkou vodu včas připravili ti pod námi, třeba v Litovli.,“ upozornila starostka.

Foto: Petr Marek, Novinky Řeka Morava v Moravičanech