V Česku se letos otevře 15 kilometrů dálnic, dalších 105 se začne stavět

Jedním z úseků, který se letos začne stavět, je dostavba dálnice D11 od hranic s Polskem do Trutnova. Zatímco Poláci budou s dálnicí na svém území hotovi v roce 2024, napojení z ČR by mělo být hotovo až o dva roky později.

Celkem by tak mělo být v procesu realizace přes 260 kilometrů komunikací, konkrétně 158 kilometrů dálnic a 107 kilometrů silnic I. třídy, pro něž je vyčleněno 65 miliard korun.

Otevření se letos dočkají jen úseky na D48 a D7, přičemž podle Kupky by tuzemská dálniční síť měla být v základní podobě dokončena do roku 2033. Výhled výstavby na následujících 10 let hodlá ministr předložit letos vládě.