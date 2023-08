Fremr nám neříkal pravdu, napsali senátoři Pavlovi

„Kandidát na ústavního soudce Robert Fremr nemluvil před Senátem pravdu, když tvrdil, že nikoho za totality neodsoudil z politických důvodů. V době mezi lety 1983-85 odsoudil přes 100 lidí za emigraci. Mnozí přišli o majetek a rodiny byly postiženy perzekucí. Neměl by být jmenován,“ uvedl na sítí X senátor Marek Hilšer.

Podle něj Fremr vykonával nespravedlnost. „Nemusel to dělat,“ napsal Hilšer podle serveru Echo24 .

Většinu lidí měl Fremr podle Hilšera odsoudit v nepřítomnosti podle paragrafu o nedovoleném opuštění republiky. Za to byl trest až pět let vězení či propadnutí majetku.

Kandidát na ústavního soudce R. Fremr nemluvil před Senátem pravdu, když tvrdil, že nikoho za totality neodsoudil z politických důvodů. V době mezi lety 1983-85 odsoudil přes 100 lidí za emigraci. Mnozí přišli o majetek a rodiny byly postiženy perzekucí. Neměl by být jmenován.

Jako „ideového vůdce“ skupiny odsoudil i Alexandra Ereta, na němž přiznání vynutila StB. Ten přitom na hřbitově vůbec nebyl a u soudu to pak i říkal s odkazem na vynucené přiznání. Fremr řekl, že o zapojení StB do kauzy nevěděl a je to pro něj novinka. Uznal, že řada důkazu byla pořízena protiprávně a soudci je správně neměli v líčení použít.