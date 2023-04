Stát chce za dividendu ČEZ víc

Podle mluvčího resortu financí Tomáše Weisse úřad standardně vyčká na návrh výše dividendy ze strany představenstva ČEZ a následně zváží možnost podání protinávrhu. „Nemůžeme nijak komentovat záměry našich akcionářů, je to jejich záležitost,“ reagoval v úterý pro Právo mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Generální ředitel Daniel Beneš nedávno oznámil, že by ČEZ mohl do státního rozpočtu poslat díky rekordnímu zisku přesahujícímu 80 miliard korun dividendu ve výši 44 mi­liard korun.

Výplatní poměr dividendy ČEZ nyní činí 60 až 80 procent z očištěného čistého zisku, který loni dosáhl 78,4 miliardy korun. V případě výplaty 80 procent z očištěného zisku by byla hodnota dividendy z jedné akcie 117 korun. Loni přitom společnost za jednu akcii vyplácela 48 korun před zdaněním.

Představenstvo ČEZ loni podle České spořitelny navrhlo dividendový výplatní poměr 80 procent, ale ministerstvo financí ji zvýšilo na stoprocentní poměr. Pokud by opět došlo na takové navýšení, odpovídalo by to dividendě 146 Kč na akcii.