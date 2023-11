Starý dub u školního hřiště v Táboře ohrožoval děti. Musel k zemi

„Ani nechci domýšlet, jak to mohlo všechno skončit. Událost nás všechny překvapila,“ sdělil Novinkám ředitel školy Ladislav Křemen. Starý strom se začal lámat před několika dny a naštěstí to bylo v noci. „Strom je uprostřed dvora a na školním hřišti, hrozilo, že by mohlo dojít k odlomení zbývajících větví. Kvůli bezpečnosti dětí se rozhodlo, že se jedná o havarijní stav. Zadali jsme proto pokácení celého stromu,“ potvrdil Radomír Kouba, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.