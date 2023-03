Šimpanzi v hodonínské zoo vylomili dvířka a utekli

„Šimpanzi se dostali do služebních prostor v zázemí, situaci jsme vyhodnotili tak, že by mohlo dojít k ohrožení na životech jak zaměstnanců, tak i návštěvníků, proto jsme se rozhodli zahradu uzavřít. Museli jsme všechna tři zvířata uspat. Následně jsme prověřovali celý stav, jestli nedošlo k nějakým větším škodám na zařízení,“ uvedl ředitel Martin Krug

Trojice šimpanzů vylomila kolem poledne dvířka do chodby; ulomili jisticí kolík. Šlo o samce, který váží 90 kilogramů, síla takového se podle ředitele přirovnává k člověku o váze 300 kilogramů. Podle ředitele jsou lidoopi navíc dost agresivní, když se takzvaně dostanou do ráže. Se samcem utekly dvě samice. Hrozilo, že by se z obslužných prostor mohla trojice dostat přes jinou ubikaci do pavilonu nebo do areálu zoo. Uspat je narkotikem se podařilo zhruba po dvou hodinách.