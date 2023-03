Rodina z Ukrajiny došla ke štěstí v Podkrkonoší

Ukrajina znamenala málo kšeftů pro kovářské výrobky pro fajnšmekry i soukromou švadlenu. „Dětem se tady líbí, a to je hlavní. Žádný dopravní ruch, dobří lidé, a spousta míst pro rodinné výlety, při nichž v civilizaci místy nedotčené přírodě nepotkáte živou duši,“ popisuje ukrajinský pár.

Začátek ale nebyl vůbec jednoduchý. „Necelý rok před válkou, s níž málokdo počítal, jsem přijel do Jívky za prací do místní firmy Gemec. Žena dorazila předloni na tříměsíční vízum pracovat do zdejší textilní dílny. Těsně před jejím odjezdem vypukla válka,“ vzpomíná Anton.