Recept pro vládu k prezentaci protikrizových opatření: Jednoduše, rychle a pořád dokola

Kubáček by se nezdráhal využít státem řízené organizace, jako je například Česká pošta, a všude tuto informaci vyvěšovat. Ruku v ruce by měla přijít mimořádné vystoupení premiéra, videa věnované tématu. „Nejen premiér, ale ideálně všichni ministři by měli prezentovat, vysvětlovat a obhajovat to navržené řešení,“ dodal politolog, který je přesvědčen o tom, že pokud vláda přijde s rozumným řešením, které začne okamžitě prosazovat a následujících 14 dní jej bude neustále při všech příležitostech, prezentovat, má šanci „ještě zatáhnout za záchranou brzdu a část společnosti uklidnit“.

Podobně kritický je i Petr Sokol. „Neměly by se asi opakovat pokusy ministra (průmyslu a obchodu Jozefa) Síkely vysvětlovat občanům složitě úsporný tarif, ale mělo by být opravdu na první pohled jasné, komu to jak pomůže, a mělo by to být co nejjednodušší,“ míní.