Pekarová řešila s korejským protějškem i českého lékaře, který měl obtěžovat hygieničku

„Nechci k tomu sdělovat bližší detaily a informace, aby to neuškodilo celému průběhu vyšetřování. Jenom chci ujistit, že to téma bylo předmětem našeho jednání taktéž,“ řekla Pekarová Adamová. Záležitost podle ní probírali oba politici „velmi do detailu“, další vývoj nechtěla předsedkyně dolní komory předjímat.

Server iDNES.cz napsal, že lékař v opilosti plácl přes zadek ženu, která cestujícím v Busanu měřila teplotu. Muž v rozhovoru pro server Seznam Zprávy odmítl tvrzení, že ženu obtěžoval, ale i to, že by byl v tu chvíli opilý. Podle serveru Lidovky.cz požadovala hygienička vysoké finanční vyrovnání, na kterém se strany nedohodly. Web také uvedl, že ve hře je kauce, díky níž by se lékař mohl vrátit do České republiky před vynesením verdiktu, kterou by musela zaplatit soukromá osoba.