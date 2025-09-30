Hlavní obsah

Osm nemocnic dohlíží u operací endoprotéz na doléčení pacientů

Kristýna Šopfová

Bez správného rozhýbání umělého kloubu hrozí, že se pacient za pár let vrátí k lékaři s bolestmi. Uvědomují si to i zdravotní pojišťovny. Ta největší - Všeobecná zdravotní pojišťovna, která se stará o 6 milionů obyvatel - proto nyní v osmi nemocnicích testuje nový systém proplácení péče.

Ročně potřebují opravit uvolněnou endoprotézu přibližně čtyři tisíce lidí. Z celkového počtu provedených zákroků je to ani ne desetina, potřeba se podle ortopedů ale znatelně zvyšuje. Přispívá k tomu i stárnutí obyvatel.

VZP proto zkouší novým způsobem financování přimět nemocnice, aby bylo v jejich zájmu dohlédnout na doléčení pacienta. Prostřednictvím koordinátorů se musí postarat nejen o operaci, ale hlavně následnou rehabilitaci.

Proplacenou péči totiž dostanou v jednom balíku, nikoliv za každý úkon zvlášť, jak je to teď. A pokud by musel za dva roky pacient opět na operaci kloubu, odečte pojišťovna nemocnici část peněz.

„V současné době se jedná o osm nemocnic, kde popsaný model testujeme v praxi. Odoperovány zde byly již stovky pacientů,“ řekl Novinkám náměstek VZP Jan Bodnár.

Nemocnice, kde VZP testuje nový model péče:
Nemocnice Na Františku
OB klinika a.s.
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Klatovská nemocnice, a.s.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
Nemocnice Šumperk a.s.
ORTHES, spol. s.r.o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
zdroj: VZP

Nemělo by se tedy stát, že by po pár dnech nemocnice pacienta s novým kloubem propustila s tím, ať si zajistí cvičení sám. Shánění volného termínu je jedním z důvodů, proč na to nakonec část lidí rezignuje.

Pokud ale nezačnou do 14 dnů kloub rozhýbávat, riziko budoucích problémů je u nich výrazně vyšší.

Zjištěné přínosy chce VZP s ortopedickou společností vyhodnotit koncem roku. „Pokud se tento přístup ukáže jako smysluplný, a já věřím, že ano, rádi bychom jej navrhli i do standardních úhradových mechanismů, tedy do úhradové vyhlášky,“ doplnil Bodnár. Nastat by to mohlo v roce 2027.

Od diagnózy po rehabilitaci. VZP dohlédne na doléčení

