Osm nemocnic dohlíží u operací endoprotéz na doléčení pacientů

Článek
Ročně potřebují opravit uvolněnou endoprotézu přibližně čtyři tisíce lidí. Z celkového počtu provedených zákroků je to ani ne desetina, potřeba se podle ortopedů ale znatelně zvyšuje. Přispívá k tomu i stárnutí obyvatel.
VZP proto zkouší novým způsobem financování přimět nemocnice, aby bylo v jejich zájmu dohlédnout na doléčení pacienta. Prostřednictvím koordinátorů se musí postarat nejen o operaci, ale hlavně následnou rehabilitaci.
Proplacenou péči totiž dostanou v jednom balíku, nikoliv za každý úkon zvlášť, jak je to teď. A pokud by musel za dva roky pacient opět na operaci kloubu, odečte pojišťovna nemocnici část peněz.
„V současné době se jedná o osm nemocnic, kde popsaný model testujeme v praxi. Odoperovány zde byly již stovky pacientů,“ řekl Novinkám náměstek VZP Jan Bodnár.
|Nemocnice, kde VZP testuje nový model péče:
|Nemocnice Na Františku
|OB klinika a.s.
|Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
|Klatovská nemocnice, a.s.
|Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
|Nemocnice Šumperk a.s.
|ORTHES, spol. s.r.o.
|Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
|zdroj: VZP
Nemělo by se tedy stát, že by po pár dnech nemocnice pacienta s novým kloubem propustila s tím, ať si zajistí cvičení sám. Shánění volného termínu je jedním z důvodů, proč na to nakonec část lidí rezignuje.
Pokud ale nezačnou do 14 dnů kloub rozhýbávat, riziko budoucích problémů je u nich výrazně vyšší.
Zjištěné přínosy chce VZP s ortopedickou společností vyhodnotit koncem roku. „Pokud se tento přístup ukáže jako smysluplný, a já věřím, že ano, rádi bychom jej navrhli i do standardních úhradových mechanismů, tedy do úhradové vyhlášky,“ doplnil Bodnár. Nastat by to mohlo v roce 2027.