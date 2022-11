Obnova těžby uhlí by stála miliardy

Těžba uhlí na šachtách skončila loni, od března 2021 se o oba doly stará Diamo. „Příprava by stála zhruba deset miliard korun a trvala by šest let. Těžit by se dalo 14 let, zapotřebí by na to byly další miliardy korun a také přes dva tisíce kvalifikovaných pracovníků,“ sdělila hlavní závěry studie Jana Dronská, mluvčí Diama.

Podle ředitele státního podniku Ludvíka Kašpara jejich zpráva popisuje, za jakých podmínek a v jakém čase by bylo možné obnovit těžbu na obou dolech a co všechno by to obnášelo z technického, technologického, personálního, ekonomického i legislativního pohledu.

„Vytvořili jsme odborný materiál, který dává odpovědi na základní otázky a obavy, se kterými se v současné době setkáváme při likvidaci dolů v kontextu potřebnosti uhlí,“ poukázal s tím, že analýzu případného obnovení těžby na utlumovaných dolech se rozhodli zpracovat kvůli aktuálnímu dění v energetice, kolem paliv a surovin.

Kašpar upozornil, že na další doly, které ukončily těžbu dříve a jejichž likvidace je v pokročilé fázi, se analýza nezaměřila. „Podle dostupných údajů je v dolech ČSA a Darkov 14 milionů tun vytěžitelných zásob uhlí, přičemž jde o kvalitnější koksovatelné uhlí.

Vytěžitelné zásoby se nacházejí v pěti dobývacích prostorech a 55 porubech. Časový harmonogram zahrnuje období 20 let, přičemž prvních šest let by trvalo přípravné období, zbytek by bylo období těžby a ražeb,“ sdělil ředitel.

Jak Kašpar připomněl, že příprava těžby by obnášela především posouzení vlivu záměru na životní prostředí, tzv. EIA, které trvá odhadem až dva roky. „Teprve pak lze zahájit navazující řízení s báňským úřadem pro povolení hornické činnosti pro zahájení ražeb důlních děl a těžby v porubech.“

Podle studie Diama by příprava obou šachet na těžbu byla náročná, mimo jiné proto, že část obou důlních děl už je uzavřena hrázemi a je přirozeně zatápěna důlní vodou. Také technika, která zůstala v podzemí, je na hranici životnosti. A problémem by mohl být i nedostatek kvalifikované pracovní síly.

„V letech intenzivní těžby přes milion tun ročně by bylo zapotřebí až 2700 pracovníků. Zaškolení a výcvik nových ve specifických profesích přitom není možný bez předchozí praxe,“ osvětlila mluvčí Dronská.

