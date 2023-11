Na hradecké univerzitě se učí, stávku tu ale podporují

„Centrálně Vysokoškolský odborový svaz stávku nevyhlásil, neměl dostatečný počet podpory ze základních organizací. Ale na naší univerzitě děláme informační kampaň. Snažíme se přes své kanály zveřejnit, co se děje. Kdo může nebo chce, většinou jsou to tedy členové odborů, bude mluvit se studenty. Po škole jsem rozvěsili plakátky a letáky,“ uvedl předseda fakultního akademického senátu Miroslav Joukl s tím, že on osobně hodlá se svými posluchači o situaci hovořit.