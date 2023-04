Na D1 před Prahou se začal opravovat další úsek

Přechod do nové etapy si vyžádal v noci na sobotu změnu dopravního značení. Opravovaná dálnice je dnes opět průjezdná v režimu tři plus tři jízdní pruhy. V místě prací je rychlost snížena na 80 kilometrů za hodinu. V době přestavby dopravního opatření bude provoz omezován dočasně na režim dva plus dva nebo v době nízké intenzity dopravy dva plus jedna, respektive jeden plus jeden jízdní pruh.