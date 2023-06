Metnar: Smlouva s USA je nevyvážená, ale důležitá

Sněmovna bude brzy rozhodovat o česko-americké smlouvě, která má zjednodušit případný pobyt vojáků USA na českém území. Je podle vás tato smlouva potřeba?

V klubu ANO o tom diskutujeme a řeknu naprosto otevřeně, nemáme na to jednotný názor. Nejsem odborník na mezinárodní právo a řadu stanovisek si nechávám zpracovat, ale z bezpečnostního hlediska je smlouva principiálně důležitá.

Ptám se vás jako bývalého ministra obrany, který ví, že alianční obrana bez Američanů je víceméně nemožná.

To máte pravdu. V kontextu války na Ukrajině jako bývalý ministr obrany musím říci, že si nedokážu představit, že bychom bez přítomnosti nejsilnějšího aliančního partnera s největšími zkušenostmi byli schopni čelit takovýmto výzvám.

Bude ANO jednotné?

Bude záležet, jestli bude závazné, nebo volné hlasování. Na každém jednání klubu to diskutujeme, protože nejenom já, ale i kolegové naslouchají hlasům voličů. A vnímáme to, že je to podle mě nevyvážená smlouva a že může být předstupněm výstavby například základny. Ale znovu opakuji, je důležitá.

Někde byl nějaký problém s korupcí. Černochová vysvětluje, proč vzala Řehkovi personální agendu Domácí

Na čtvrtek (minulého týdne) jste narychlo svolal branný sněmovní výbor, kde jste se chtěli dozvědět něco o rozkolu mezi ministryní obrany Janou Černochovou a šéfem armády generálem Karlem Řehkou. Ministryně nepřišla, podle ní jste jako opozice zneužili situace k destabilizaci resortu.

To odmítám, paní ministryně jako obratná politička to obrací proti nám. Ale náš záměr byl, aby nic netajili, aby se to projednalo veřejně a aby se situace zklidnila. Ale my se dozvídáme pouze fantasmagorie z médií. Je zvláštní, že se paní ministryně vyjadřuje pro média a za námi poslanci na výbor nepřijde.

Co myslíte fantasmagorií?

Její vyjádření. Vadí mi, když říká, že odebrala náčelníku generálního štábu kompetence jmenovat plukovníky kvůli tomu, že pět set dnů Vojenské zpravodajství něco vyšetřovalo. Je absolutně v kompetenci Vojenského zpravodajství prověřovat informace ne vyšetřovat, které by ohrožovaly ekonomiku resortu nebo obranné zakázky. Když jsem takovéto informace od Vojenského zpravodajství někdy měl, tak jsem je neřešil, aby z toho vznikl rozkol s armádou nebo zasahování do kompetencí.

Když jste odcházel z ministerstva, měl jste informace, že by Vojenské zpravodajství mělo v hledáčku větší počet vojáků kvůli korupci, jak o tom mluví ministryně?

To v žádném případě. V rozhovoru pro Právo paní ministryně říká, že se odebrání kompetencí týkalo i Vojenského zpravodajství, to je špatná debata na tenkém ledě.

Já ale mohu pouze spekulovat, protože nemám oficiální výstupy, a bylo by dobré, kdyby nám situaci na výboru vyjasnila. Ale co si máme vzít z jejích vyjádření, že za tím stojí ruské služby nebo ruská propaganda? Ruské služby zkorumpovaly Řehku, aby šel podat rezignaci? Proto jsme to chtěli vysvětlit.

Podle ministryně o rozkol nešlo, za vším byla prý jen špatná komunikace, a že měli s Řehkou na sebe málo času. Tomu nevěříte?

Vzhledem k tomu, že už nejsem v politice úplný nováček, snažil jsem se ty informace ověřit. Bylo mi z vysokých pater resortu řečeno, že to, co média o tom sporu napsala, je prý pravda.

Byl jsem zděšen, jaké je zatím smluvní zapojení domácího průmyslu do výroby BVP

Podle ministryně jí nemůže nikdo vyčítat, že si přisvojila některé kompetence, jako je povyšování důstojníků, protože je odpovědná za celý resort, tedy i za armádu.

S tím souhlasím, protože ministr odpovídá za vše. Ministr ale nemůže na vše dohlédnout v tak velkém molochu. Z manažerského hlediska je to pro mě nepochopitelné, protože aby resort fungoval, je kompetenčně rozdělený na civilní a vojenskou část, byť ministr odpovídá za vše.

Když jste byl ministr, ctil jste úzus a jmenování plukovníků jste nechával na náčelníkovi generálního štábu?

Neříkám, že jsem se generálů nedotazoval, ale spíš mě náčelník štábu sám informoval, koho jmenuje nebo kdo prošel sítem do zahraničních misí a stáží. Ale nijak jsem do toho nezasahoval.

Nemáte díl viny za situaci, protože jste armádě povolil otěže, a Černochová po vás zdědila armádu, která si dělala, co chce?

Musím absolutně odmítnout, že bych armádě povolil otěže, protože resort fungoval po všech liniích. Nechci to říkat za sebe, aby to neznělo samolibě, ale zeptejte se jiných, jak resort fungoval, jak byly porady těžké, i když jsem měl s tehdejším náčelníkem štábu generálem Opatou jinak skvělé vztahy.

Zvládá podle vás ministryně řídit resort?

Domnívám se, že současná situace je zapříčiněna tím, že funkci manažersky nezvládá a má s tím obrovský problém.

Ona ale argumentuje, že je tam spousta práce, že řeší modernizační projekty, které jste zanedbal.

Když se něco povedlo, tak říká: já, já, já. A za to, co se nepovedlo: za to může můj předchůdce. Paní ministryně za rok a půl ve funkci podepsala kontrakt na BVP. Já jsem za stejnou dobu vyřešil dva projekty zatížené trestním řízením a dotáhl je do konce – jedná se o radiolokátory MADR z Izraele a americké vrtulníky. Za celé funkční období jsme uzavřeli zakázky za 160 miliard.

Při vpádu do Ruska použili partyzáni zřejmě také české pušky Zahraniční

Současná ministryně, když pomineme BVP, navázala na naše smlouvy, prodloužila za nás uzavřené dlouhodobé kontrakty, ale žádnou významnou zakázku neuzavřela. Nedávno jsem na veletrhu IDET mluvil se zástupci českého obranného průmyslu a byl jsem zděšen, jaká je mezi nimi a resortem obrany špatná komunikace a jaké je zatím smluvní zapojení domácího průmyslu do výroby BVP.

Podle ministryně je ve smlouvě se švédským výrobcem BAEgarantováno pod sankcí, že 40 procent z projektu BVP půjde za českými firmami. A odmítá vaši kritiku s tím, že jste sliboval u amerických vrtulníků Bell zakázky v hodnotě 30 procent pro české firmy a kde nic tu nic.

Zatím není dodán jediný vrtulník a to zapojení domácího průmyslu se teprve rozběhne. Ale na rozdíl od současného vedení obrany jsme na celou průmyslovou spolupráci měli uzavřenou smlouvu už při podepisování kontraktu, oni mají přísliby. Zajímalo by mě, jak teď donutí firmu BAE, aby podepisovala další smlouvy s českými firmami, když už má kontrakt v kapse.

Já ale nekritizuji, že armáda dostane BVP, kritizuji, jak ministerstvo neinformuje, kritizuji samolibá prohlášení, jak je to bezvadně projednané, a pak od českého průmyslu slyším, jak je to špatně.

Nenasazujete ministryni psí hlavu? Vy jste se s tím projektem mořil celou dobu ve funkci, výběrové řízení nedopadlo dobře a jí se za rok podařilo obrněnce nakoupit.

Neříkám, že vše dělá špatně. Má obrovské nasazení, ale nemohu připustit rétoriku, že za nás bylo všechno špatně. Ano, výběrové řízení na BVP jsme nedotáhli do konce. Ale za jakých okolností? Stejný expertní tým, který nyní tu zakázku dokončil, mi řekl po vyhodnocení nabídek tří uchazečů, že doporučuje, aby byly vyloučeny nabídky, ale ne uchazeči. A ministr nemá o těch zakázkách detailní povědomost jako expertní tým, který to vyhodnocuje, a těžko může říci: to je blbost, to mi navrhujete špatně.

Ano, z generálního pohledu za to beru odpovědnost a přijímám kritiku, že se nám to nepodařilo dotáhnout. Ale řekněte mi, který jiný ze stovky plánů se nám nepodařilo dokončit? Mohl bych jmenovat terénní auta, děla, radary MADR, rakety a další zbraně. A proto odmítám rétoriku paní ministryně: Já to musím po Metnarovi napravovat.