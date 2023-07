Meteoroložka: Znovu 38 stupňů? To se dlouho nestane

Určitě ne. Následující týden budou teploty do 31 stupňů Celsia. Bude přibývat oblačnost i srážky. Kde bude více pršet, tam bude ještě chladněji. Aby teploty vystoupaly k 38 stupňům, jako v sobotu, to se dlouho nestane.

To se nám naštěstí vyhne. Vypadá to, že se to bude týkat pouze Středomoří, kde je opravdu hodně nadprůměrně teplý vzduch. Trvat to tam bude minimálně ještě příští týden.