Léto udeří v plné síle, bude až 35 stupňů. Po víkendu se ale bude hodit deštník

Po středečním přechodu studené fronty, bude do konce týdne počasí klidné a druhý červencový týden bude ve znamení tropických teplot a modré oblohy, a to díky oblasti vysokého tlaku vzduchu, která počasí u nás bude ovlivňovat a teplému jižnímu proudění. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto