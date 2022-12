Letci v Plzni protestují proti zvažovanému rušení letiště v Líních

„Pro nás to znamená jen to, že máme být o to více ve střehu,“ řekl Právu Václav Vašek, předseda ČsSL. „Nepovažujeme to za směrodatný krok, za krok k porozumění mezi takříkajíc znesvářenými tábory, ale za taktický ústup z boje před dalším výpadem,“ uvedl Vašek. „Nám ostatně nejde o nějakou baterkárnu, ale o to, aby se nezlikvidovalo letiště, to je meritum věci,“ připomněl Vašek. „Máme obavy, že se bude bourat tak jako tak, záminka se proto vždycky najde.“ Proč by na tom stát měl mít zájem? „Nevím, stejně tak se v devadesátých letech likvidovalo letiště v Žatci. Když se bourá, tak kolem toho tečou pro někoho velké prachy,“ řekl Vašek.