Lebeda: Chci pomoci vrátit na Hrad důstojnost

Máte pravdu, že je to významný profesní posun. Od akademického politologa směrem k reálné politice. Na druhou stranu ředitel odboru vnitřní politiky má v podstatě v popisu práce dělat odbornou práci pro prezidenta. Má za úkol s odborem připravovat veškeré podklady, informace a materiály pro rozhodování prezidenta a tady si myslím, že je klíčová odborná stránka. Nemyslím si, že by to nutně znamenalo, že se člověk posouvá vyloženě do role politické, byť se jí výrazně přibližuje.