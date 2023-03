Kysela: Pokus o poloprezidentský systém zůstal naštěstí neproměněný

„Jestli ho měl, anebo jestli je to racionalizace, dostatečné vysvětlení toho, co dělal, to nevím, ale každopádně takový pokus tady podle mě byl, jak v podobě prezidentské vlády, tak v podobě složení poradního týmu prezidenta republiky, ve kterém byly dost významné postavy hospodářského života ve vztahu k tomu, co dělal prezident republiky vůči sociální demokracii, jak se pokoušel instalovat vlastní prezidentskou stranu a tak podobně. To jsou všechno symptomy pokusu o posun k poloprezidentskému systému, nicméně se to nepodařilo,“ dodal s tím, že neproměněný systém považuje za správný.