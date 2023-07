Kopečný: 30 firem do čtyř měst k obnově Ukrajiny

Jak hodnotíte návštěvu ukrajinského prezidenta Zelenského v Praze? Měli jste možnost se setkat?

Ano, účastnil jsem se jednání i večeře u prezidenta. Je hrozně důležité, že prezident Zelenskyj a jeho delegace do Prahy přijeli. Veškerá ta náročná logistická a bezpečnostní opatření proběhla hladce a jednání jak u prezidenta republiky, tak u premiéra byla velmi konkrétní. Ať už se týká bezpečnostních záruk, zbrojních dodávek, či toho, co české firmy mohou dělat například pro ukrajinskou energetiku nebo železnici.

Řešili jsme i konkrétní projekty, české nebo bilaterální, to, co budeme dělat v nejbližších měsících. Jednalo se o zbrojní projekty nebo i společné výrobní podniky.

Vy se teď chystáte s podnikateli na Ukrajinu. Kdy a kam pojedete a jak dlouho bude mise trvat?

Přesný harmonogram nemůžu úplně sdělovat z bezpečnostních důvodů, ale projedeme čtyři z našeho pohledu nejvýznamnější ukrajinská města včetně Kyjeva. Hlavní cíl mise je opravdu intenzivně budovat přímé kontakty našich firem s jejich ukrajinskými partnery, jak podniky, tak i administrativami. V každém městě máme setkání s národní a regionální obchodní komorou. Mise bude trvat týden.

Kolik zástupců firem s vámi cestuje, z jakých oborů?

Bude to něco přes třicet firem ze tří oborů, energeti­ky, zdravotnictví a dopravy. Schválně jsme to takhle koncipovali, protože jsou to sektory, na které ruští agresoři nejvíc útočí od začátku války. S tím, že nějaké další mise, například se zbrojařskými firmami, máme naplánované později v letošním roce, podobně jako třeba u firem aktivních v oblasti životního prostředí. To budou separátní mise.

Například Škoda Transportation se účastní tendru na soupravy pro kyjevské metro. Můžete zmínit další příkla­dy, co české firmy Ukrajině nabízejí?

Tady bych to rozdělil na strategické tendry a projekty, které jsou v řádu miliard korun. Ty je potřeba projednat na nejvyšší politické úrovni. Také budu mít setkání s několika ministry a budeme pokračovat v jednání o projektech, které začaly už před několika měsíci.

Ale konkrétně na této misi se budeme snažit uzavírat zakázky menšího rozsahu, na věci, které jsme už na Ukrajinu začali dodávat. Často byly placeny z české vládní pomoci, stát je objednal u firem a poslal na Ukrajinu, kde byly třeba. Ty projekty mají navázat na to, co jsme dodali, ale mají být větší a placené z mezinárodních peněz, fondů Světové banky, americké federální agentury USAID, to si vyžádá nějaký čas.

O jaké dodávky například jde?

Zmíním pár věcí, některé tam budu i slavnostně předávat. Budou to kogenerační jednotky. To znamená energetické celky pro městské oblasti, čističky vody, vybavení do nemocnic, ať už lůžka, nebo vybavení pro jednotky intenzivní péče, sanitky. Nebo třeba jednotky pro ubytování dočasně vysídlených uprchlíků, je toho více.

Máte vyčíslenou výši dosavadní české pomoci Ukrajině, vojenské i humanitární?

Máme. Vojenská asistence Ukrajině, to jsou zhruba dvě miliardy dolarů, tedy pětačtyřicet miliard korun. Kde se ovšem bavíme o celku, co jsme dodali ať už kontraktačně z mezinárodních peněz, amerického, nizozemského, ukrajinského rozpočtu, nebo co jsme vyřadili z našich vlastních zásob a za co jsme potom dostali zase kompenzaci, třeba od vlády Spojených států nebo od Evropské unie. Do toho počítáme i to, co je vybíráno lidmi v rámci crowdfundingu, jako třeba Dárek pro Putina.

Upřímně to samotné číslo není až tak impresivní, nejzajímavější je, že jsme dodali skutečně obrovské a myslím, že i největší počty kusů těžké bojové techniky, která je ohodnocena v účetních hodnotách za málo peněz, protože to je prostě starší sovětská technika, kterou modernizujeme.

Takže když to dáte na misku vah finančně, bude celá naše pomoc menší než dva patrioty (americké systémy protivzdušné obrany – pozn. red.), ale prakticky samozřejmě naše pomoc byla výraznější. Na další hu­manitární a rozvojové projekty přidělila česká vláda pro loň­ský a letošní rok 1,5 miliardy korun.