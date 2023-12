Koleje pro tramvaje mezi Libercem a Jabloncem se mění už dva a půl roku

Tramvají z Liberce až do Jablonce nad Nisou, po jedné ze dvou meziměstských tramvajových tratí v Česku, cestující ani letos nepojedou. Původně plánované ukončení kompletní rekonstrukce trati do konce roku se totiž nestihne. Tramvaje přitom kvůli rekonstrukci do Jablonce nejezdí od července 2021. Rozjet by se měly v roce 2024, přesný termín ale není znám.

Foto: Michael Polák, Právo Pokládání nových kolejí z Liberce do Jablonce se zpozdilo. Po celé trati pojedou tramvaje až v novém roce (na snímku z května 2023 úsek u Vratislavic nad Nisou)