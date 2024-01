Kojenecké ústavy na konci roku doslouží

Odkládání nejmladších ohrožených dětí do kojeneckých ústavů letos skončí. Od roku 2025 začne platit zákaz umisťovat děti ve věku do tří let do péče institucí, což bylo předmětem politických sporů posledních minimálně dvacet let.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto