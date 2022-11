Katolíci vytěžili miliardy z hospodářské činnosti

Církev hospodařila s přebytkem i přes to, že státní příspěvek církvím a náboženským společnostem klesá. Katolíci docílili loni zisku 646 milionů, meziročně si o 270 milionů polepšili.

Bylo to poprvé, co je uspořená částka vyšší než státní příspěvek na činnost církví, který pokrývá zejména platy duchovních. Ten v roce 2021 činil 625 milionů, o 45 milionů méně než v předešlém roce.

„Jde o plánovaný pokles daný zákonem. V restitučním zákoně se státní příspěvek, který se vyplácí od roku 2013 do roku 2030, plánovaně snižuje, počítáme s tím,“ řekl ve čtvrtek generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Naopak roční finanční náhrada za nevydaný majetek stoupá, loni dosáhla 1,79 miliardy. Navýšila se o 40 milionů, a to kvůli inflaci. Dnešní vysoká inflace se promítne do finančních náhrad církvím až za dva roky.

Jak Právo v létě napsalo, za dva roky si církve kvůli dnešní až sedmnáctiprocentní inflaci přijdou navíc přibližně o sedm a půl miliardy korun. Celkem církvím stát vyplatí za nevydané majetky během třiceti let 59 miliard korun, z nichž 47,2 miliardy dostanou katolíci. K tomu přibudou právě úroky.

Peníze z náhrady využívají diecéze na dlouhodobé investování, loni tak investovaly 1,685 miliardy do nemovitostí, lesů a polností a do investičních fondů. Na darech a sbírkách si církev vloni přišla na 726 milionů, o 25 milionů méně než předloni. O osm procent naopak vzrostly kostelní sbírky, a to na 364 mi­lionů.