Jezero na pražské Letné už napouštějí vodou z Vltavy

Do konce listopadu by mělo být napuštěno jezero v Letenských sadech. Tam nyní natéká voda rychlostí pět litrů za vteřinu, a to díky čerpadlům, která ji sají z Vltavy. Dělníci zároveň dokončují poslední stavební úpravy. Během listopadu dojde také k úpravě okolí vodní plochy.

Jezero na Letné se již napouští vodou z VltavyVideo: Novinky

Článek „Ta stavební část je hotova, je zatěsněno, a proto už se začalo napouštět,“ vysvětlil Novinkám vedoucí oddělení péče o zeleň pražského magistrátu Dan Frantík. „Samozřejmě je tady ještě spousta dodělávek v okolí. Terénní úpravy, zarovnání terénu, přesun laviček, osetí trávníku, vyčištění staveniště, takže ještě tak měsíc tady bude stavba,“ doplnil. Práce byly zahájeny na podzim roku 2020 a metropoli vyšly na 39 milionů korun. Vytěženo zde bylo přes 20 tisíc kubíků země. Tu pražský magistrát nechal odvážet na svůj pozemek, čímž si ušetřil další několikamilionové výdaje. Foto: Novinky Na místě probíhají poslední dokončovací práce. Jezero bude sloužit primárně pro závlahu Letenských sadů. S vysazováním ryb Praha nepočítá. „Bohužel naše zkušenost je taková, že ty rybníky a vodní plochy lidé zarybňují sami, aniž bychom to chtěli,“ popsal Frantík. Na Letné vznikne nové jezero Domácí Kvůli závlaze byla vedle vodní plochy postavena čerpací stanice. „V další části toho projektu počítáme s rozvedením závlah po celé Letné, protože celé sady jsou hodně vyschlé,“ doplnil. Voda je do jezera čerpána z Vltavy. „Tam jsou dvě čerpadla, která sem čerpají vodu přes čtyřicetimetrový výškový rozdíl,“ popsal Frantík. Foto: Novinky Jezero se již napouští čerpadly z Vltavy. Vodu čerpadla vytáhnou na druhou stranu letenské pláně, odtamtud je postavena přibližně dvoukilometrová přípojka. Tu dělníci postavili pod vrtem, takže nemuseli rozkopat park a omezit tamní provoz a komfort návštěvníků v celých sadech. „Počítáme, že zhruba do dvou měsíců by rybník měl být napuštěný na tu plnou hladinu, což je necelých 7000 metrů čtverečních a 13 tisíc kubíků vody,“ doplnil Dan Frantík. S Hradem se nedohodli Původní plán byl podle něj přivést vodu z hradního vodovou. „Což je fakticky voda z Litoveckého potoka, která teče přes Libocký rybník do hradního vodovodu až na Pražský hrad. Potom se tady už v rámci stavby lávky přes Chotkovu ulici udělala chránička, ta trubka už je tam položena,“ popsal Frantík. Foto: Novinky Voda do jezera natéká rychlostí 5 litrů za vteřinu. „Bohužel přes deset let se nám nepodařilo se se Správou Pražského hradu dohodnout na odběru vody. Takže jsme nakonec museli zvolit variantu přívodu vody z Vltavy,“ doplnil. Foto: Magistrát hl. m Prahy Kromě okolní infrastruktury vzniknou u jezera také fontány. Staré plány Jezero na Letné chtěl v minulosti vybudovat již František Thomayer, bratr lékaře Josefa Thomayera. Plány jsou staré 130 let. „Tady je taková terénní represe, takže jsme vlastně využili ten terén a rybník jsme umístili do tohohle místa, přestože z hlediska toho přívodu vody to není zrovna praktické,“ vysvětlil Frantík. Foto: Novinky Zábradlí od jižní části jezera zmizí až se jezero napustí úplně. Vedle jezera vzniknou také fontány, které bude zásobovat právě voda z jezera. V příštím roce chce navíc Praha svést do jezera vodu od nedalekého bývalého pomníku Josifa Stalina, odkud v současnosti stéká do Vltavy. Mimo jezera na Letné také momentálně hlavní město připravuje stavbu tří jezer v Petřínských sadech.