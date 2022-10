Jak to bude s péčí o pacienty? Nemocnice se připravují na zimu

„V letošním roce ještě trošku pracujeme s výhodou toho, že všechny nemocnice středočeského kraje mají nasmlouvané ceny do konce roku 2022,“ vysvětluje středočeský náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

„Chtěl bych ale všechny uklidnit, že nikde neplánujeme žádné omezení péče o pacienty. Nikde to nebude tak, že bychom stahovali teploty na pokojích a pacienti by museli ležet ve třech svetrech. To rozhodně nenastane,“ vysvětlil Novinkám Pavel Pavlík.