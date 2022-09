Farmáři naložili na valník mrtvé ovce a prošli Náchodem

„Zatímco politici a úředníci už 7 let jednají, útoky se stupňují. Ochrana přírody radí, jak se zabezpečit, ale zkušenosti z Evropy ukazují, že opatření jsou dočasná. Vlci jsou chytří, naučí se je překonávat,“ tvrdí Jan Šefc, který má na Broumovsku velkou farmu. Aby svá stáda ochránil, platí si například nočního hlídače. To ho přijde na půl milionu ročně.

„Za poslední sedm dnů tři útoky vlků, a to i přes den. Přišli jsme o dvě kozy, pak o pět ovcí a ze soboty na neděli o dalších asi dvacet. Šest bylo zabitých a 12 potrhaných. Museli jsme je utratit,“ popsal aktuální stav další z farmářů, Vladimír Menšík ze Šonova. Na své farmě také postavil ohrady. Původně zněl požadavek na metr, teď by měly být 1,4 metru vysoké.

„Ale já nemůžu každých pět let za 4 miliony korun předělávat ohrady. Řešením není ani pořízení psů. Mám tu jednoho, co by vlka zabil. Ale co když pojedou kolem turisti na kole? Máme tu sousedy. A půjde-li kolem člověk se psem, tak nemá psa. A když ho bude bránit, tak nemá ani ruce,“ dodal muž, který má zkušenosti i s chovem ovcí v Náhorním Karabachu. „Tam jsme měli 14 psů. Tady jich mám šest. Jen na krmivu mě ročně stojí 300 tisíc korun,“ dodal Vladimír Menšík.