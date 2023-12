Diskotéka v České Skalici zakázala přístup Ukrajincům, šetří to inspekce

„Bohužel jsme byli nuceni to udělat plošně a pro všechny UA. Po několika upozorněních, zákazu vstupu, se i nadále chovali nepřípustně. Jak jistě víte, i Vám vadilo, když tito lidé tam byli a chovali se špatně, podotýkáme mezi sebou. Neříkáme, že mezi nimi nejsou i slušní lidé, to v žádném případě, ale bohužel, s politováním musíme oznámit, že si trváme na svém. Jsme soukromý hudební klub a majitel má právo výhrad,“ zveřejnili na facebookovém profilu klubu jeho provozovatelé.

Ihned se rozvířila debata, v níž se ozývají jak hlasy pro, tak proti takovému kroku. Policie České republiky neeviduje podle sdělení mluvčí Evy Prachařové v souvislosti s tímto klubem žádný konflikt, v němž by figurovali Ukrajinci. Také za současného stavu není kompetentní nic podnikat.

Česká obchodní inspekce se podle svého mluvčího Františka Kotrby na základě předběžného posouzení domnívá, že by mohlo jít o diskriminaci. „Inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj aktuálně obdržel v této věci několik podání a bude se jimi bez odkladu zabývat,“ řekl Novinkám Kotrba.

Kritici upozorňují, že není jasné, jak bude klub kontrolovat národnost těch, kteří jdou dovnitř. Na rozpacích je bývalý starosta, undergroundový hudebník a pořadatel velkých festivalů z počátku 90. let Petr Fejfar. „Trochu mi to připomíná, když nám bylo zakazováno se účastnit před rokem 1989 čajů, pokud jste nebyli oblečeni v tesilkách. Kdo je neměl, nesměl dovnitř. Nevím, jak to chtějí pořadatelé řešit. Nevpustí každého, kdo má přízvuk? Budou se muset lidé legitimovat?“ ptá se Fejfar.