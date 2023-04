Další rána pro rozpočet? Sto miliard plave na vodě

Vládě hrozí, že letos nedostane do rozpočtu plánovaných 50 miliard z emisních povolenek. V rozhovoru pro ČT to připustil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který by měl platbu podle televize dojednat s Evropskou komisí.

Podle Hladíka je ale nepravděpodobné, že by vláda mohla použít peníze z povolenek na cokoliv jiného než dekarbonizaci.

„Rozpočet byl sestaven před mnoha měsíci v době, kdy jsem nebyl ve vládě, a počítal zřejmě s jinými předpoklady. Finanční prostředky z emisních povolenek ale musí směřovat dle evropské legislativy na modernizaci ekonomiky a dekarbonizaci, ne na zamáznutí dluhu,“ sdělil ministr na Twitteru.

Využití prostředků Modernizačního fondu z povolenek na jiné než původně stanovené účely by musely schválit příslušné evropské orgány. Navíc by to vyžadovalo i změnu národní legislativy, která je potřebná pro zařazení příjmů z fondu do rozpočtu, sdělila včera Právu Národní rozpočtová rada.

„V případě, že by nebylo možné prostředky z Modernizačního fondu využít tak, jak předpokládá schválený státní rozpočet, mělo by to negativní dopady na příjmovou stranu státního rozpočtu, a tedy i na deficit,“ uvedla rada. „Situace ukazuje na nevhodnost zařazování příjmů, které nemají oporu v platné legislativě, do státního rozpočtu, což je ostatně i proti jednomu z obecných principů rozpočtování,“ napsala rada.

Ministerstvo financí pro Právo reagovalo, že o příjmech z povolenek nyní jedná s ministerstvem životního prostředí. „Zapojení příjmů z tzv. modernizačního fondu bylo kolektivním rozhodnutím vlády a úkolem MŽP v této věci bylo dohodnout využití těchto příjmů na evropské úrovni a přichystat příslušnou národní legislativu,“ vysvětloval mluvčí Tomáš Weiss, proč státní kasa s 50miliardovým příjmem z povolenek počítá.

Nejisté jsou další desítky miliard

Rozpočtová rada kritizuje i snahu vlády přesouvat části deficitu ze státního rozpočtu jinam.

„Jde především o návrh na možnost emitování dluhopisů Státním fondem dopravní infrastruktury, který je předmětem poslaneckého návrhu a souvisí s tím, že letošní dotace ze státního rozpočtu nekryje všechny schválené výdajové položky tohoto fondu,“ upozornila rada.

„Jedná se o bezprecedentní opatření, které povede ke snížení transparentnosti veřejných financí, nárůstu administrativních nákladů a s vysokou mírou pravděpodobnosti i k vyšším úrokovým nákladům z těchto půjček,“ varovala rada. Dopravní fond na krytí všech naplánovaných výdajů potřebuje dodatečných 30 miliard.

Státní rozpočet nepočítá ani s výdaji na červnovou mimořádnou valorizaci penzí, která i po osekání vyjde státní kasu na více než 15 miliard.

Naopak o 60 miliard mají být podle dubnového odhadu resortu financí nižší příjmy z mimořádných odvodů – daně z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax, a odvodu z nadměrného zisku výrobců elektřiny. Původně měly činit na sto miliard. Díky poklesu cen energií však mají letos podobně klesnout i mimořádné výdaje na kompenzace.

„Z dosavadního vývoje plnění rozpočtu nelze činit jednoznačné závěry, neboť celá řada oblastí v čele s regionálním školstvím, sociálními službami či vědou a výzkumem je ve srovnání s loňským provizo­riem výrazně předfinancována,“ prohlásil mluvčí financí Weiss.

Zástupci vládní koalice zatím nepřipouštějí, že by se státní rozpočet musel letos novelizovat.

„Ve druhé polovině roku očekáváme zlepšení hospodaření, kdy rozpočtu pomohou mj. dividendy z loňských rekordních zisků ČEZ, příjmy z evropských strukturálních a investičních fondů včetně Národního plánu obnovy či příjmy z daně z neočekávaných zisků splatné v září a v prosinci letošního roku,“ sdělil Právu Weiss.

„Letošní rozpočet už nezachrání“ „Vládě bych snad i odpustil, pokud by nevyšel letošní rozpočet podle plánu, pokud by ale významně osekala strukturální schodek. Hlavní problém státního rozpočtu je ten, že máme obří díru mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji,“ řekl Právu člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal. „I kdybychom neměli žádné recese, pandemie či války, bude se náš dluh prohlubovat. Tady doufáme, že vláda najde slibovaných 70 miliard. Letošní rozpočet se nejspíš už nezachrání, ale hlavní je, aby se do rozpočtu na příští rok už dostaly změny, které budou snižovat výdaje či případně zvyšovat příjmy odteď navždy,“ dodal. Plán konsolidace veřejných financí, který by měl zahrnovat úspory i změny v daních, má vláda představit příští měsíc.