Asistencí u domácích porodů porušují zákon. Trestu se ale zatím bát nemusí

Tato vyhláška podle NSS požaduje zřízení místností, které jsou vybavené porodním lůžkem a musí v nich být k dispozici například kardiotokograf, pulzní oxymetr nebo laryngoskop. Musí být také zajištěn operační sál, a to do 15 minut od zjištěných komplikací při porodu.

Ve svém rozhodnutí NSS zmínil, že politika českého státu zaměřená na podporu porodů v nemocnicích tak, jak ji promítl do příslušné právní úpravy, je určena k ochraně zdraví a bezpečí matky i dítěte během porodu i po něm. „Jde o úpravu rozumnou, byť ne nutně jedině myslitelnou, nejlepší, nejvhodnější či nejmoudřejší. Vyjadřování soudu k otázce vhodnosti současné legislativní úpravy a potřeby její změny, by mohlo být vnímáno jako projev soudcovského aktivismu , což je v rozporu se zásadou soudcovské zdrženlivosti,“ uzavřel NSS.

Podpořen názorem Nejvyššího správního soudu potrestal plzeňský krajský úřad porodní asistentku z Plzeňska pokutou sto tisíc korun za to, za to, že v pěti případech pečovala o ženy během domácího porodu. Sankci následně potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví, které odvolání zdravotnice zamítlo. Úředníci ženě vytýkali, že vedením porodu překročila rámec uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a ohrozila tak rodičky i novorozence.

„Rizika a možnost komplikací včetně nutnosti operativního zásahu sice musí mít porodní asistentka na paměti, ale to ji nediskvalifikuje z toho, aby šla k plánovanému fyziologickému porodu do domácího prostředí rodičky a vzala si za tím účelem vybavení, které považuje za nutné a nezbytné, a to i za cenu toho, že v domácím prostředí nevytvoří podmínky, které zcela odpovídají standardům zdravotnického zařízení,“ stojí v rozsudku plzeňského soudu.