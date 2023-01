Zimní úklid na zámku, to je často boj

Týmy uklízečů pilně denně pracují v hradech a zámcích, aby je stačily připravit na nadcházející turistickou sezonu. V mnoha případech je to taková fuška, že budou mít co dělat, aby vše do jara stihly.

Foto: Profimedia.cz Zimní úklid probíhá i na zámku Lednice.

Článek Třeba na hradě Bítov na Znojemsku bylo nutné naolejovat všech 1100 zbraní z tamní zbrojnice a teď je čeká luxování týmu 50 vycpaných psů. V Lednici na Břeclavsku otírá trojice uklízeček prach z dřevěného obložení až ve výšce sedmi metrů. „Je to něco jako obří předvánoční úklid. Nejde jen o to mít naklizeno. Důkladný úklid je pro údržbu interiérů a jejich zachování naprosto nezbytný. Každá věc je zkontrolována a vyčištěna," řekla Právu kastelánka zámku Lysice na Blanensku Martina Rudolfová. Na seznam toho, co se fakt špatně uklízí, by za svůj zámek napsala jeho nádherné křišťálové lustry. Je k nim nutné vyšplhat po žebříku a utřít buď speciálním hadříkem, nebo super jemnou prachovkou ze pštrosích per. To kastelánovi majestátního hradu Bítov Janu Binderovi se už může zdát o mečích, dýkách, sekerách či mušketách. Chloubou hradu je největší historická zbrojnice na Moravě. Každou zbraň je nutné přeleštit a všechny kovové části přetřít olejem. Nyní na něho s kolegy čeká luxování psů. Miloval je poslední majitel hradu baron Jiří Haas, a to natolik, že si každého po jeho smrti nechal vycpat. „Psi se pravidelně luxují vysavačem na záclony. Musí se postupovat opravdu velmi opatrně," upozornil kastelán. Nekonečný boj s prachem svádí uklízecí tým z Rájce na Blanensku. Tento zámek, sídlo někdejšího moravského knížecího rodu Salmů, má jeden z nejbohatších mobiliářů. Jde o záplavu sošek, obrazů, knih a nejrůznějších drobných předmětů, které je nutné otřít a namořit. Nejlépe se uklízí trojice dřevěných kostlivců v knihovně. Salmové, zakladatelé zednářské lóže na Moravě, je využívali k tajemným spirituálním obřadům. Jsou dřevění, tak je třeba je nejprve otřít a pak napustit speciálním mořidlem využívaným odborníky v Anglii. Honosné sály potřebují lešení Zámek Lednice je moravský památkový klenot a nejnavštěvovanější historický objekt v ČR. Jeho úklid připomíná vojenskou operaci. Začíná se v severním křídle, které je nejchladnější, a postupuje se směrem k jihu. Expozice jsou hned ve třech podlažích. V přízemí jsou reprezentační sály tak vysoké, že se v nich musí stavět speciální lešení, aby se uklízečky dostaly až k dřevěnému obložení pod stropem ve výšce zhruba šesti až sedmi metrů. Úklid začíná na podzim a končí v březnu. Tečkou za ním je umytí oken. „Jsou jich stovky. Zvenku je umýváme v předjaří z výsuvné plošiny," řekla Právu lednická kastelánka Ivana Holásková.