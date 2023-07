Vydali jsme se kamerou na Etnu. Cítíme, že jsme blízko Bohu, říkají o zážitku turisté

Nejvyšší aktivní sopka v Evropě je při návštěvě ostrova častým cílem turistů. Vynechat její návštěvu by byla velká škoda, dostat se nahoru totiž není vůbec složité. Ať už jste velcí dobrodruzi, nebo si chcete unikátní výhledy vychutnat bez zbytečného úsilí, najdete si to „své.“

„Opravdu mě to tady uchvátilo. Předloni jsem byla na Teide ve Španělsku a letos tady. Je to splněný sen. Ty sopky mají neuvěřitelnou energii,“ sdělila našemu štábu turistka z Německa.

„Někteří turisté mi říkají, že když vyjdou nahoru do těch tři tisíc metrů, cítí, že jsou velice blízko Bohu. Je to opravdu zvláštní pocit stát v takové výšce na vlastních nohou na aktivní sopce. Člověk tam má pocit, že stojí nad mraky. A je to úžasné. Občas od lidí slýchávám, že na tento zážitek nezapomenou do konce života,“ dodal sicilský průvodce Alessandro Troia.