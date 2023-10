V Babiččině údolí se znovu staví památkově chráněný Červený most

V Babiččině údolí u Ratibořic na Náchodsku se znovu staví dřevěný Červený most přes řeku Úpu. Památkově chráněný most, který patří státnímu podniku Lesy České republiky (LČR), byl v havarijním stavu. Podnik proto rozhodl o jeho rozebrání a opětovném postavení z nových trámů. Veřejnosti by se most mohl otevřít v lednu.

Foto: David Taneček, ČTK V Babiččině údolí znovu „roste“ Červený most