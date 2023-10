Romantický Oybin: česká stopa v Žitavských horách

Zatímco jiné zříceniny často připomínají jen hromadu kamení, Oybin se s pomocí restaurátorů dochoval do takové míry, že vás procházka v jeho kulisách přenese o několik set let do minulosti. Rázem také pochopíte, proč si místo oblíbili romantičtí umělci. Návštěvníci z Česka jsou tu podle všeho častými hosty - nápisy i informace si přečtete v češtině a v chatě s občerstvením za hřbitovem v severní části skalního masivu si můžete dát točené pivo z Liberce za přijatelná tři eura a šedesát centů.