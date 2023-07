Naučná stezka provede po Haškových stopách do Lipnice

„Cesta vede ze světelského nádraží, kde Hašek s Panuškou vystoupili z vlaku, přes náměstí k zámku, kde bude v místech bývalé hospody U Gusty druhé ze zastavení. Pak pokračuje do Závidkovic (panel o Panuškovi) a Radostovic (Kuděj). Odtud se půjde do Dolního Města k hostinci U Muchů (pátá zastávka) a pak do Lipnice, kde budou rovněž dva panely,“ popsal trasu místostarosta Světlé nad Sázavou Tomáš Rosecký (Pro Světelsko).