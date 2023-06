Na nejsladším ostrově světa si nerozumí západ s východem

Ve městě tak seženete takřka vše, nač si vzpomenete. Lehce však zapomenete, kde se vlastně nacházíte. Tedy alespoň až do chvíle, než vstoupíte do jedné z prodejen místních sladkostí, které plně využívají lokální cukrové produkce.

Regály jsou plné tzv. pasalubongů, tedy sladkých suvenýrů a pozorností, které Filipínci vozí ze svých cest rodině či přátelům zpět domů. Je jich skutečně nepřeberně a obvykle má každé město přinejmenším jednu sladkost či specialitu typickou právě pro tuto lokalitu, kterou neseženete nikde jinde. Říkejte si, co chcete, ale cestování to pak činí ještě sladší kratochvílí.

Tiempo muerto (někdy též tigkiriwi) je období zhruba od půlky dubna do srpna, kterého se více než čtvrt milionu obyvatel ostrova Negros prý vždy obává více než smrti. Jde o období, které trvá od zasazení cukrové třtiny do počátku její sklizně a následného zpracování. Během této doby jde zaměstnancům zcela minimální plat, který stěží stačí i jen na tu nejzákladnější obživu. Mnozí se tak snaží najít si alespoň nějaké brigády na polích, ale na toto období si musí vždy alespoň něco našetřit během zbytku roku, kdy je práce dostatek.

Když se zeptáte Filipínců, co se produkuje na ostrově Negros, zřejmě každý bleskově odpoví rum. Na mysli budou mít ve většině případů Tanduay, což je základní třtinový rum nevalné kvality, který je však cenově velmi dostupný. Právě to, dohromady s vysokou konzumací alkoholu na Filipínách, mu pomohlo stát se nejprodávanějším rumem na světě. Samozřejmě, prémiové rumy této značky pak jdou spíše na export. Jenže, když jsme u exportu rumu z ostrova Negros, tomu poslední roky, alespoň z českého pohledu, vévodí jiná značka, která loni oslavila teprve deset let existence. Don Papa.

Za značkou Don Papa stojí Stephen Carroll, exmanažer firmy Rémy Cointreau. Ten se na ostrově Negros nechal nadchnout výjimečností zdejšího cukru, přidal do hry kvalitní sudy na staření třtinového moku a horké tropické klima dalo vzniknout bohatému a vysoce aromatickému rumu, kterému se na evropských trzích nebývale daří. Barevně výrazné etikety jdou v obchodech jen těžko přehlédnout a ti, kteří si ve svém pití užívají spíše výraznější chutě, si obecně přijdou na své. Možná je důvodem i to, že je převažující odrůdou třtiny na Negrosu ta původní, fialová. Vyšlechtěná tak, aby odolala extrémnímu horku, ale i tajfunům.

Pokud se vám nezdá, proč by měly být Filipíny největším konzumentem ginu na světě, tak vězte, že mezi lety 1762 a 1764 Britové okupovali 20 měsíců Manilu. A jak už to tak bývá, vždy, když mířili do teplých oblastí, měli s sebou gin na kuráž a boj s dotěrnými komáry. A stalo se nepravděpodobné. Gin v lokalitě, kde historicky neměl vůbec co dělat, zachutnal filipínské elitě a španělským osadníkům.