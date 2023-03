Měl skrýt monarchu i vládu. Utajovaný bunkr v Dánsku je poprvé přístupný veřejnosti

V muzeu se mohou návštěvníci dozvědět zajímavosti o Dánsku během období studené války, najdou tu i dobové dokumenty. „Je to jako opravdu vejít do období studené války, se vším strachem i přípravami na možný konflikt. Zároveň je to taková časová kapsle, protože všechny věci pocházejí z 60., 70. a 80. let, řada lidí si na ně ještě vzpomene,“ uvedla Egesková.