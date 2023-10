Hala Dubai! Emirát chystá otevření unikátního fotbalového zábavního parku

O Dubaji se nejčastěji píše ve spojení s nejrůznějšími „NEJ“. Bohatý emirát však pozvolna buduje komplexy zábavních parků, které lákají stále širší škálu turistů. Když totiž přijde na výběr „výletu do tepla“, může jít o příjemnou přidanou hodnotu. A zejména pro mnoho mužů by mohl být zábavní park na téma slavného španělského fotbalového klubu pořádným lákadlem.

Přestože by měl park své brány v rámci obřího komplexu Dubai Parks and Resorts otevřít už zanedlouho, chybí zatím nějaké šťavnaté detaily, jaké atrakce by měl park čítat. Ze stránek komplexu se přitom zdá, že by se mohla jeho nová část otevřít už během října. Poněkud reálnějším horizontem se však v tuto chvíli jeví spíše konec tohoto roku, jak stálo v původních plánech z loňska. A název? Podle webu to vypadá na obligátní „Hala Madrid!“.