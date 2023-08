Češi značkují v Banátu turistické cesty

Ty už tady více než dvacet let vyznačují a obnovují značkaři Klubu českých turistů (KČT). I před letošním ročníkem festivalu stihli několik osvědčených tras obnovit a přidat nový úsek.

„Letos se nám zatím podařilo obnovit celou modrou trasu z Rovenska do Šumice (63 km) a větší část (15 km) zelené trasy do Bigru. Ta zbývající část (10 km) by měla být hotová v srpnu,“ popsal předseda rady značení KČT Pavel Přílepek. Nově podle něj byla vyznačena také okružní cesta kolem Svaté Heleny a Coronini, která má něco přes 12 kilometrů.

Obnovena byla i modrá stezka ze Svaté Heleny přes Kulhavou skálu. Vloni ještě v průběhu zatím posledního ročníku Festivalu Banát značkaři přidávali značení na stezku u Eibenthalu a dočkali se vlny pozitivních reakcí od účastníků festivalu. „Pokračovalo to i v dalších dnech a stánek KČT byl neustále v obležení,“ vzpomíná Přílepek. Stánek postaví KČT na festivalu i letos, navíc s rozšířenou nabídkou.

V Mongolsku bude už letos české turistické značení

Banát by se brzy mohl dočkat i další české pomoci v rámci turistiky a cestovního ruchu. Zdejší samosprávná oblast, župa Mehedinti, se totiž dohodla na uzavření partnerství s Libereckým krajem. Ten by měl do Rumunska předávat zkušenosti právě z cestovního ruchu a jeho propagace.

„Jestli je tam něco výjimečné, tak to, že to tam vypadá a funguje jako před více než sto lety. Takže je to hodně o tom, jak tento region propagovat. Ale tak, aby ho cestovní ruch nepřeválcoval,“ řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Hejtman pojede do Rumunska

Podle hejtmana může být pro novou spolupráci inspirací pomoc, kterou Liberec a Liberecký kraj čerpaly po roce 1990 od švýcarského kantonu St. Gallen. „Dnes bychom tuto pomoc, kterou jsme dostávali formou poradenství, sdílení dobré praxe a předávání informací, mohli podobně oplácet na východ od nás,“ doplnil hejtman.

Půta se letos Festivalu Banát zúčastní osobně. Důležitým bodem jeho programu v Rumunsku bude příští čtvrtek právě i schvalování smlouvy o spolupráci na zasedání místní rady župy Mehedinti. Liberecké krajské zastupitelstvo pak bude smlouvu schvalovat na svém zářijovém zasedání, na které jsou zástupci župy Mehedinti pozváni.