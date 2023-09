Bohumín chystá pro cyklisty novou lávku i cyklostezku s vyhlídkou

Lávka by měla být hotová koncem roku. Bude dlouhá přes 13 metrů a široká dva metry. Její vybudování bude stát 4,2 milionu korun. „Konstrukce je vyrobena z oceli, aby odolala velké vodě a případným vandalům. Celou stavbu projektanti koncipovali tak, aby co nejvíce splynula s okolním terénem,“ sdělila Končítková. Kromě samotné lávky se během prací budou zpevňovat také břehy potoka i samotný brod.

Další investicí je výstavba stezky podél potoka Flakůvka, a to od mostku u lesoparku Na Panském až po Opletalovu ulici. Naváže na cyklotrasu, která vede přes lesopark. „Obousměrná stezka s živičným povrchem bude mít délku téměř jeden kilometr, šířku 2,5 metru a odborná firma by ji chtěla dokončit v závěru letošního roku. Město už jí předalo staveniště. Trasu ocení i část obyvatel osady Nová Ves, kterým usnadní cestu do centra Bohumína,“ dodala Končítková.