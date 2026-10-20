Je čas vysadit okrasné cibuloviny. Poradíme, kde který druh vynikne nejvíc

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Jarní cibuloviny potřebují čas, aby si v půdě vytvořily kořeny a připravily se na další sezonu. Říjnová zemina bývá ještě prohřátá a podzimní deště pomáhají udržovat potřebnou vláhu. S výsadbou proto není dobré příliš otálet. Rozhodující je ale počasí: půda by neměla být promrzlá ani rozbahněná.
Tulipány pro barevnou nádheru
Kdo touží po záhonu, který na jaře doslova rozzáří zahradu, měl by začít s tulipány. Nabízejí nepřeberné množství barev, tvarů i velikostí. Červené a žluté odrůdy působí energicky, růžové a bílé přinášejí jemnost, zatímco fialové květy dodají výsadbě dramatický nádech.
Místo jednotlivých cibulek rozmístěných po celém záhonu vytvořte větší skupiny. Barvy lépe vyniknou a výsadba bude působit přirozeněji. Tulipány potřebují slunné stanoviště a propustnou půdu. Cibulky se obvykle sázejí do hloubky odpovídající přibližně trojnásobku jejich výšky.
Narcisy potěší celé roky
Pokud hledáte květiny, které se na zahradě mohou objevovat řadu let, vsaďte na narcisy. Jejich žluté, bílé nebo dvoubarevné květy patří k nejvýraznějším symbolům jara. Hodí se pod opadavé stromy, podél cest i do trávníku, kde vytvoří dojem rozkvetlé louky. Prospívají na slunci i v polostínu, nesnášejí ale dlouhodobé přemokření.
Po odkvětu neodstraňujte zelené listy příliš brzy. Rostlina si jejich prostřednictvím ukládá zásoby pro další rok, proto je nechte přirozeně zežloutnout a zatáhnout.
Krokusy probudí zahradu jako první
Na skutečný jarní start nemusíte čekat až do dubna. Krokusy dokážou vykvést už koncem zimy, někdy dokonce tehdy, když se na zahradě ještě drží poslední zbytky sněhu. Fialové, bílé a žluté květy přinášejí první výrazné známky probouzející se přírody. Skvěle vypadají v trávníku, pod stromy nebo na okrajích záhonů.
Vysazené ve větších skupinách vytvoří barevné ostrůvky, které se mohou postupně rozrůstat. Budou-li v trávníku, musíte odložit první sečení, dokud listy po odkvětu přirozeně nezežloutnou.
Hyacinty provoní celý záhon
Kdo chce na jaře nejen krásnou podívanou, ale také příjemnou vůni, neměl by zapomenout na hyacinty. Jejich hustá květenství v růžové, modré, fialové, bílé nebo žluté barvě přitahují pozornost už z dálky. Hodí se do předních částí záhonů, k zahradním cestám i do nádob na terase.
Vyberte jim slunné až mírně přistíněné místo s propustnou půdou. V těžké jílovité zemině pomůže zlepšení odvodnění, protože cibule nesnášejí dlouhodobé stání ve vodě. Při sázení je vhodné používat rukavice, zejména pokud máte citlivou pokožku.
Nezapomeňte na drobné krásky
Vedle známých cibulovin stojí za pozornost také ladoňky, modřence, sněženky nebo okrasné česneky. Ladoňky a modřence vytvoří modré koberce, sněženky přinesou něžnou bílou barvu a okrasné česneky později zaujmou výraznými kulovitými květenstvími.
Výběrem druhů s různou dobou kvetení prodloužíte barevnou sezonu od konce zimy až do začátku léta. Časně kvetoucí rostliny navíc nabídnou potravu prvním opylovačům, kteří ji po zimě hledají jen obtížně.
Jak cibulky správně zasadit
Záhon zbavte plevele, půdu nakypřete a podle potřeby vylepšete vyzrálým kompostem. Cibulky ukládejte špičkou vzhůru, zasypte zeminou a podle vlhkosti půdy mírně zalijte. V nádobách nezapomeňte na odtokové otvory.
Pokud zahradu navštěvují hraboši, mohou cibulky ochránit speciální výsadbové košíky. Při nákupu vybírejte pevné, zdravé cibule bez plísně, měkkých míst a poškození. Právě jejich kvalita spolu s vhodným stanovištěm rozhodne o tom, jak se jim bude v příští sezoně dařit.