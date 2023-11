Veliký stan, jímž prorůstá příroda. Originální stavba každého upoutá na první pohled

Když v severovietnamském městě Vinh začaly vyrůstat moderní továrny v nové industriální zóně Nghe An, bylo zřejmé, že v jejím sousedství záhy vzroste poptávka po službách všeho druhu. V neposlední řadě pak po restauracích a kavárnách. Toho využili klienti vietnamských architektů a na pět let si pronajali pozemek o velikosti 8 × 20 metrů.

Rozhodli se, že na něm budou provozovat kavárnu. Od architektů pak chtěli, aby jim ji postavili. Zadání bylo trochu neobvyklé - s ohledem na krátkodobý pronájem použít při stavbě co nejméně betonu a stavět co nejvíce ze snadno recyklovatelného materiálu, jejž by bylo možné eventuálně použít při obdobné stavbě podobného charakteru, pokud by bylo třeba. Zároveň bylo nutné dodržet velmi omezený rozpočet ve výši 500 milionů vietnamských dongů, tedy přibližně 470 tisíc korun.