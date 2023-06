Co všechno umí zabezpečovací systémy

Léto je obdobím, kdy se spousta rodin vydává na dovolené a nechává své domovy opuštěné, nezřídka i bez dozoru, případně jen s minimálním zabezpečením, což jim ukládají podmínky pro pojištění. Člověku, jenž chce skutečně ochránit svou domácnost před návštěvou zloděje, by ale tohle stačit nemělo.

V případě, že je těchto takto samostatných systémů v domácnosti instalováno více a každý má svou aplikaci, může být orientace v nich po čase poněkud úmorná až nepřehledná. Kdo si nemůže například z finančních důvodů dovolit rovnou pořídit ucelený zabezpečovací systém, měl by volit jednotlivé části tak, aby se dokázaly připojit k jednomu systému chytré domácnosti, který pak doma bude používat pro vše.

Takto lze mít připojené například elektronické zámky, vytápění, osvětlení, stínění atd. Právě stínění přitom může v době dovolené napomoci odradit zloděje. „Předokenní rolety či žaluzie můžete díky moderním technologiím ovládat z jakéhokoliv místa na světě. Vhod to přijde zejména tehdy, když se člověk v domácnosti delší dobu nevyskytuje – typicky během dovolené. Nehybná stínicí technika může být signálem pro nezvané hosty, že nikdo není doma, díky chytrému ovládání je však možné tuto hrozbu eliminovat a potenciální zloděje odradit,“ tvrdí Petr Přichystal ze společnosti Lomax.

Do systému je možné přidat i bezpečnostní kamery , ideálně takové ,které pořizují záznam ve vysoké kvalitě a jsou doplněné inteligentními senzory pro detekci pohybu a zvuku. Samozřejmostí by měla být jejich schopnost nočního vidění. Některé pak mají vestavěný nejenom mikrofon, ale i reproduktor.

Je-li navíc domácnost zajištěna kamerovým systémem, často to znamená i nižší cenu pojištění proti vykradení domu či bytu. „Pojištěný dům či byt proti vykradení má přitom jen 57 % domácnosti. Čtvrtina lidí navíc vůbec netuší, na jakou částku je jejich nemovitost pojištěna. Proto můžeme lidem jen doporučit, aby při sjednávání pojištění věnovali pozornost i pojištění proti vykradení a investovali i do bezpečnostních opatření, mít pouze bezpečnostní zámek často nestačí,“ dodává.

Ten, kdo si může dovolit vynaložit větší částku najednou, měl by uvažovat o pořízení uceleného zabezpečovacího systému a obrátit se na specializovanou firmu, která jej navrhne přímo na míru jeho domu. Společnost vybere nejenom veškerá zařízení, ale také je instaluje, propojí, odzkouší a zákazníkovi předá hotový, plně funkční systém.

„Z běžné praxe víme, že často dochází k planým poplachům, které je téměř nemožné ověřit. Uživatelé se tak dostávají do stresu a řeší, zda na místo poslat bezpečnostní pracovníky nebo se jet přesvědčit na vlastní pěst. My jsme tuto situaci vyřešili tak, že jsme do čidla integrovali kamery, a uživatel se tak sám vzdáleně může přesvědčit o pravosti poplachu. Další způsob ověření poplachu je možnost využití kamery jako detektoru, která pak reaguje na narušení definovaného prostoru jako běžné čidlo, a vyhlašuje poplach pouze v případě zastřežení systému. Tím je naše řešení nákladově i časově efektivnější,“ vysvětluje Milan Mareš ze společnosti Hikvision.