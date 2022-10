Znovuzrozený Renault 4 je offroadovým speciálem

Více než rok po odhalení konceptu znovuzrozeného Renaultu 5 přichází automobilka s další obrodou legendy - modelu 4. Podle vzoru „pětky“ to je moderně vypadající elektromobil, ovšem tentokrát je stylizovaný do offroadového speciálu.

Kromě rezervního kola na střeše a vyprošťovacího náčiní na zádi stojí za zmínku také kola, která mají ve svých středech kompresory. To naznačuje možnost snadné změny tlaku v pneumatikách. Také však lze očekávat, že něco takového je výsadou konceptu a do produkční verze, která by měla být na světě zhruba za tři roky, se to nedostane.