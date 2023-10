Z Lotusu Emeya by mohl být nejsilnější kombík světa

Nedávno představený elektrický sedan Lotus Emeya by mohl dostat i verzi kombi. To by znamenalo, že by Lotus měl v nabídce světově nejsilnější kombík, neboť stávající emeya může mít výkon až 918 koní a točivý moment až 985 newtonmetrů. To je o poznání víc, než kolik nabízí nejsilnější verze Porsche Taycan Cross Turismo, také považovaná za kombík.